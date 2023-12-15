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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В Брянске суд отпустил из СИЗО отца стрелявшей в школе девочки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Брянский областной суд изменил меру пресечения для отца девочки, которая устроила стрельбу в гимназии № Брянска и покончила с собой, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ее отец Дмитрий Афанаскин сначала был арестован. Эту меру пресечения областной суд отменил и освободил его под запрет определенных действий.

Ранее Афанаскину вменили небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть двух человек (ч. 2 ст. 224 УК) и доведение до самоубийства (ст. 110 УК).

По версии следствия, 7 декабря ученица восьмого класса гимназии №5 принесла в школу в тубусе отцовское ружье и начала стрелять, а затем покончила с собой. Погибла еще одна школьница и еще пять человек были ранены.

После этого были арестованы Афанаскин, гендиректор и сотрудница ЧОПа, охранявшего школу. Замдиректора гимназии была помещена под домашний арест.

Брянск Дмитрий Афанаскин Брянский областной суд
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