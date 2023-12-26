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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Сахалинец получил 15 лет колонии за подготовку диверсии на объекте ТЭК

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Житель Сахалина получил 15 лет колонии строгого режима за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса региона (ТЭК), сообщает пресс-служба УФСБ по Сахалинской области во вторник.

"Сахалинский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, жителя Сахалинской области 1980 года рождения, признанного виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ", - говорится в сообщении.

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Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что сахалинец, "действуя под руководством спецслужб Украины, осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы острова".

При задержании у него дома сотрудники УФСБ изъяли инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления взрывного устройства, средства связи, содержащие большое количество террористического и экстремистского контента, и переписку с координатором одной из террористических организаций Украины, уточняет пресс-служба.

Сахалин Сахалинская область
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