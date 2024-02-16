Объем софинансирования инженерных школ в России составит около 60 млрд рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал идею господдержки проекта передовых инженерных школ до 2030 года и сообщил, что общий объем их софинансирования составит примерно 60 млрд рублей. Он сказал об этом рабочим завода в Челябинске.

"Возможно и нужно. Это очень хороший проект, в нем сейчас (...) получилось 50 перспективных инженерных школ передовых", - ответил президент на вопрос о том, возможно ли это.

По его словам, в этой работе сейчас участвует примерно 160 крупных российских инновационных предприятий.

"Мы планируем, что в 2024, 2025, 2026 годах, - до 2026 года уже решение принято продлить, - в этой работе примут участие не менее чем 250 наших крупных высокотехнологичных производств. И общий объем софинансирования будет где-то в районе 60 млрд рублей", - сказал Путин.

В конце 2023 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что количество передовых инженерных школ в России увеличится до 50, инженерное образование на базе школ можно будет получить в 23 регионах страны.

"В связи со стартом мегапроектов и востребованностью у регионов и индустриальных партнеров и вузов расширения данной программы, (...) (принято) решение отобрать (еще) 20 победителей. (...) Таким образом, система передовых инженерных школ в России будет состоять из 50 вузов в 23 регионах", - сказал Чернышенко 11 декабря 2023 года на совещании главы правительства с вице-премьерами.

Он отметил, что с 2022 года в России действует 30 передовых инженерных школ, созданных на базе инженерных вузов в 15 регионах РФ, в них готовят специалистов по 20 направлениям, среди которых "Двигателестроение", "Медицинское приборостроение", "Атомное машиностроение", "Авиационная и ракетно-космическая техника" и другие. Теперь передовое инженерное образование смогут получить студенты еще в 13 регионах: Вологодской и Воронежской областях, Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской, Сахалинской, Тульской, Ульяновской, Омской, Челябинской областях, Чеченской Республике, Ярославской области.

В 2024 году, по словам Чернышенко, объем бюджетного финансирования передовых инженерных школ составит 16,5 млрд руб., в том числе 4,3 млрд руб. будет направлено на новые школы.