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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Путин поддержал повышение верхнего предела стоимости квартир в рамках арктической ипотеки

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о повышении верхнего предела стоимости квартир, подпадающих под арктическую ипотеку.

В ходе встречи главы государства с получателями арктической ипотеки один из участников рассказал, что купил с семьей по этой программе однокомнатную квартиру, и попросил рассмотреть возможность повышения лимитов с нынешних 6 млн рублей хотя бы до 9 млн, чтобы была возможность приобрести жилье большей площади.

"Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в арктической зоне. Думаю, мы обсудим, и я с вами согласен, так и надо сделать, надо поднять эту планку, там маловато", - отреагировал Путин.

Владимир Путин
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