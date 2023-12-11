Путин поручил отменить требования к стажу медиков для ипотеки в Арктике

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству снять требования к стажу работы медиков и педагогов для получения ипотеки в Арктической зоне.

"Снять требования к стажу работы в арктических регионах для получения льготной ипотеки сотрудников медучреждений - я поддерживаю эту инициативу и прошу правительство распространить такую возможность не только на медицинских работников, но и на педагогических работников. Это, мне кажется, уместно", - сказал Путин в понедельник на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

Ранее губернаторы арктических регионов предложили снять ограничения по стажу работников, чтобы регионы стали привлекательнее для молодых специалистов.

Постановление правительства об "Арктической ипотеке" вступило в силу с 8 декабря 2023 года. По программе можно купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома - с привлечением подрядчика либо своими силами. В сельских населенных пунктах и моногородах можно приобрести и вторичное жилье. Ставка по программе составляет от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса - от 20% стоимости недвижимости, срок ипотеки - до 20 лет.

Верхний предел стоимости квартир, попадающих под программу, сейчас составляет 6 млн рублей. На совещании в понедельник Путин поддержал предложение по повышению этого лимита до 9 млн.

Сниженная процентная ставка доступна на покупку жилья на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Арктическая ипотека будет действовать до 31 декабря 2030 года.