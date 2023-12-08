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Сбербанк начал выдавать "Арктическую ипотеку"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк начал выдавать кредиты по "Арктической ипотеке", сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Сбер начал выдавать "Арктическую ипотеку с 8 декабря, сразу после вступления в силу соответствующего постановления правительства РФ, на основе поданных ранее заявок. По этой льготной программе банк уже получил более 2000 заявок от жителей северных территорий страны", - говорится в сообщении.

По этой программе можно купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома - с привлечением подрядчика либо своими силами. В сельских населенных пунктах и моногородах можно приобрести и вторичное жилье. Ставка по программе - от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса - от 20% стоимости недвижимости. Срок ипотеки - до 20 лет. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей.

Сниженная процентная ставка доступна на покупку жилья на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Арктическая ипотека будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Сбербанк Арктика Дальневосточная ипотека
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