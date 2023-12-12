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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"Росатом" получил разрешение на ввод в эксплуатацию I энергоблока АЭС в Турции

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет Агентства по ядерному регулированию (NDK) Турции выдал АО "Аккую Нуклеар" (входит в ГК "Росатом") разрешение на ввод в эксплуатацию I энергоблока АЭС "Аккую", сообщил "Росатом".

Следующий этап лицензирования АЭС "Аккую" - получение лицензии на эксплуатацию I энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор и начать предпусковые контрольные операции, говорится в сообщении.

"Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд. Физический пуск АЭС запланирован на 2024 г.

Ранее сообщалось, что Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия. На площадке второй АЭС завершились необходимые исследования, ведутся переговоры с Южной Кореей и РФ. Строительство третьей АЭС обсуждается с Китаем.

Также в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН-2023) гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что компания готова предложить Турции свои малые АЭС.

Аккую Росатом Турция
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