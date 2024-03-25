Турция скоро определится, с кем будет строить вторую и третью АЭС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Турция в ближайшее время придет к пониманию того, с кем будет строить новые АЭС в Синопе и Тракии, заявил журналистам министр энергетики страны Альпарслан Байрактар в кулуарах "Атомэкспо-2024".

По его словам, Турция серьезно продвинулась в разработке проекта АЭС в Синопе. Ведется диалог с "Росатомом" и другими заинтересованными сторонами. Принимая решения о выборе партнеров для строительства второй и третьей АЭС, Турция будет оценивать стоимость работ, уровень локализации и создание новых рабочих мест.

"Росатом" строит первую для Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд. Физический пуск АЭС запланирован на 2024 г.

В июне 2023 года сообщалось, что Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия.

В феврале глава "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что компания готова предложить Турции, в том числе, свои малые АЭС.