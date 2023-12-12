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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Вакцину от COVID "Спутник Лайт" с обновленным составом разрешили ввести в оборот

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом, сообщается на сайте ведомства.

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"Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" с новым составом производства ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи" Минздрава России", - говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора во вторник.

В понедельник в Минздраве РФ сообщили, что министерство зарегистрировало вакцину "Спутник Лайт" с обновленным составом. Вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.

Директор Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что эффективность обновленной вакцины от актуальных сейчас вариантов коронавируса COVID-19 достигает 97%, побочных эффектов в ходе испытаний не зафиксировано.

COVID-19 Росздравнадзор Спутник Лайт коронавирус
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