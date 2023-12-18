Суд арестовал активы Goldman Group еще на 369 млн рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Алтайского края частично удовлетворил заявление ООО "АлтайАгроСнаб" (Барнаул) и арестовал имущество компаний, входящих в холдинг Goldman Group, на 369 млн рублей в рамках обеспечительных мер по иску "АлтайАгроСнаба" о взыскании долга и штрафных санкций, говорится в материалах суда.

Согласно материалам, истец в солидарном порядке требует взыскать с ООО "ТД "Мясничий", ООО "Первая заготовительная компания", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО "УК Голдман групп" (управляет активами холдинга) 184,5 млн рублей. Большая часть исковых требований касается штрафов или долгов компаний за непоставленный товар или отказ от исполнения обязательств по поставке товара.

Вместе с основным иском "АлтайАгроСнаб" подал в суд заявление об обеспечении иска в виде наложения ареста на имущество каждой из пяти компаний по отдельности на сумму 184,5 млн рублей. Суд частично удовлетворил заявление, постановив арестовать имущество только ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО "УК Голдман групп" в пределах суммы долга.

Также суд принял к рассмотрению изначально оставленное без движения основное исковое заявление. Предварительное судебное заседание назначено на 22 января.

Кроме того, АО "Щелково Агрохим" (Москва) подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с ООО "АгроЭлита" 64,4 млн рублей, говорится в материалах суда.

Иск касается экономического спора по гражданским правоотношениям, детальных подробностей не приводится. Исковое заявление было подано в суд 16 декабря, оно пока не принято к рассмотрению.

АО "Щелково Агрохим" зарегистрировано в Москве в 1999 году. Компания является одним из крупнейших производителей пестицидов в России. По данным компании, за 2022 год объем ее продаж средств защиты растений составил более 38 тыс. тонн – это 19% рынка РФ. Кроме того, "Щелково Агрохим" также занимается производством семян.

Чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 7,1 млрд рублей при выручке в 38,1 млрд рублей.

ООО "АлтайАгроСнаб" зарегистрировано в Барнауле в 2018 году. По данным сайта компании, она занимается производством рапсового масла и кормовой продукции и производит до 15 тыс. тонн продукции ежемесячно. Бенефициаром "АлтайАгроСнаба" является Александр Летягин. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 27,6 млн рублей при выручке 1,3 млрд рублей.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

В настоящее время в отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по уголовному делу о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад". Предварительная сумма причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды в Красноярском крае уже наложили арест на имущество Goldman Group на общую сумму 1 млрд рублей.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные исковые заявления о взыскании долгов и банкротстве. В качестве обеспечительных мер данных исков уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ТД "Мясничий" и "АгроЭлита".

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" еще в мае отозвало без подтверждения рейтинг УК "Голдман групп". Это было сделано после снижения рейтинга компании до "ruC" и установления статуса "под наблюдением" из-за техдефолта ООО "ТД "Мясничий" по выпуску облигаций.

С 13 ноября 2023 года у эмитентов холдинга началась череда техдефолтов. Сначала УК "Голдман групп" допустила технический дефолт при выплате купона по единственному выпуску облигаций в обращении, а 20 и 21 ноября технические дефолты допустили все остальные компании холдинга. На текущий момент по всем выпускам облигаций компаний, входящих в холдинг, объявлены дефолты.