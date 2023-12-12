Принят закон о приеме участников СВО в колледжи без учета оценок в аттестате

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о первоочередном приеме в техникумы и колледжи без учета оценок в школьном аттестате участников СВО, их детей, Героев России, детей медработников, умерших от коронавируса.

Согласно закону, право первоочередного зачисления в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения предоставляется: Героям России, лицам, награжденным тремя орденами Мужества; участникам СВО и принимавшим участие в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года, а также детям указанных лиц.

Такое же право предоставляется детям военнослужащих, сотрудников ФОИВов (федеральные органы исполнительной власти) и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства органами государственной власти и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

Таким же образом в техникумы и колледжи по образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования смогут поступать и дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования коронавирусом при исполнении ими трудовых обязанностей.

Кроме того, в законопроекте уточняются обязанности педагогических работников. Так, они обязаны "формировать в процессе осуществления педагогической деятельности у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ", говорится в законе.

Они также обязаны "формировать гражданскую позицию (обучающихся - ИФ), способность к труду и трудолюбие, ответственное отношение к профессиональной, добровольческой (волонтерской) деятельности, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни".

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений.