Минобрнауки РФ перевел на бюджет в вузах около 1 тыс. участников СВО

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Минобрнауки России перевел на данный момент с платной формы обучения на бюджетную в вузах почти тысячу участников СВО, сообщается в телеграмм-канале ведомства в пятницу.

"Поддержка при обучении: переведены на бесплатное обучение около 1 000 участников СВО, около 900 членов семей военнослужащих", - говорится в сообщении.

Кроме того, была предоставлена скидка на обучение для около 2 тыс. участников СВО и 4 тыс. членов семей военнослужащих.

Участники СВО могут перевестись с платного обучения на бюджет в колледжах и вузах с 2023-2024 года.