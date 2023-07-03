Минобрнауки предложило порядок перевода платных студентов-участников СВО на бюджет

Студент должен будет представить документ, подтверждающий участие в СВО

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минобрнауки сообщило, что подготовило проект постановления правительства, который предоставит возможность участникам специальной военной операции переходить с платного обучения на бюджет.

Постановление введет порядок перераспределения вакантных бюджетных мест в университетах, которые финансируются за счет федерального бюджета, бюджетов регионов и местных бюджетов. Это делается для того, чтобы студенты - участники СВО могли перевестись с платного на бесплатное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования.

Основанием для перехода на бесплатное обучение станет заявление студента и документ, подтверждающий статус участника СВО. Решение по перераспределению вакантных мест будет принимать специально созданная в вузе комиссия. Ее состав, полномочия и порядок деятельности будут определены каждым университетом самостоятельно, отметили в ведомстве.

"Здесь мы опираемся на решения президента России, среди которых льготы для всех участников СВО при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет. Мы и дальше будем работать над созданием условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО", - сказал через пресс-службу глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Как говорила вице-премьер Татьяна Голикова, для тех участников СВО, которые уже учатся на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 учебном году. "С этой целью правительство наделяется полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в образовательных организациях высшего образования",- поясняла вице-премьер.