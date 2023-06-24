Президент РФ подписал закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО и детей умерших от COVID врачей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот при поступлении в вузы для участников СВО и детей врачей, погибших от коронавируса, сообщается на официальном портале правовой информации.

Речь в законе идет о том, что участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний; те, кто уже учится платно, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение.

Детей медицинских работников, погибших от коронавируса при исполнении трудовых обязанностей, предлагается зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, без вступительных испытаний.

Закон относит к индивидуальным достижениям поступающих (в том числе при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета) наряду с результатами ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями прохождение военной службы по призыву, по контракту и в период мобилизации в вооруженных силах РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ в ходе СВО.