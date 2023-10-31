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РСПП предложил сделать бессрочным инвестиционный налоговый вычет для компаний

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает сделать бессрочным введенный в 2018 году сроком на десять лет инвестиционный налоговый вычет (ИНВ), по которому компания может уменьшить налог на прибыль на определенную сумму расходов на приобретение объектов основных средств.

Предложения и замечания РСПП к основным направлениям налоговой политики на 2024-2026 гг. опубликованы в электронной базе данных Госдумы.

"Предлагается исключить ограничение в периоде применения ИНВ (в настоящее время применение данного механизма ограничено периодом до конца 2027 г.). Принимая во внимание, что речь идет о дорогостоящих и долгосрочных инвестициях в основные средства, это льгота уже сейчас перестает рассматриваться в новых инвестиционных проектах. Без продления срока ее действия она уже утрачивает роль мощного долгосрочного стимула инвестиций", - говорится в отзыве РСПП.

В союзе также считают, что положительный опыт этой меры в отношении товаропроизводителей в отдельных регионах было бы уместно перенести на все регионы РФ и на все сферы экономики. "Сейчас в каждом регионе свои правила по ИНВ, в некоторых регионах его (вычета - ИФ) нет вообще, что является проблемой для инвестпроектов общероссийского масштаба", - говорится в заключении.

Режим инвестиционного налогового вычета был введен с 1 января 2018 г. и действует до 31 декабря 2027 г. По нему компания может уменьшить налог на прибыль на определенную сумму (15%, 10% и 7,5% в зависимости от типа расходов) на приобретение объектов основных средств, а также затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование. Налоговые расходы бюджета от предоставления данной льготы Минфин оценивает в размере 9,5 млрд руб. в текущем году, в 2024 г. - 10,4 млрд. руб., в 2025 г. - 11 млрд руб., в 2026 г. - 11,5 млрд руб.

В прошлом году Минфин РФ проанализировал предоставление государством инвестиционных налоговых льгот в различных режимах и пришел к выводу, что все они нуждаются в корректировке. В частности, в топ-3 отраслей по объему выручки при предоставлении инвестиционного налогового вычета вошла деятельность по добыче нефти и нефтяного (попутного) газа; деятельность по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, а также по производству безалкогольных напитков, упакованных питьевых вод.

При этом, как сообщалось, Минэкономразвития готовит реформу ИНВ. Первая его часть заключается в введении на постоянной основе нового типа ИНВ – "технологического вычета", который будет предоставляться организациям, которые заключили с субъектом РФ соглашение о реализации проекта, и этот проект соответствует требованиям к проектам технологического суверенитета РФ. В состав вычета будут включаться только капитальные затраты в соотношении не более 25% от общего объема. Соответствующий законопроект уже прошел в Госдуме первое чтение. Вторая часть предполагает переход от дотаций при компенсации регионам выпадающих доходов от применения ИНВ на предоставление льготных бюджетных кредитов.

РСПП Госдума Минфин Минэкономразвития
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