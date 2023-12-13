Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Рекомендация о ношении масок в общественных местах для защиты от гриппа и ОРВИ в период роста заболеваемости не является сигналом для введения масочного режима в Москве, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На сайте управления (...) были размещены рекомендации по мерам неспецифической профилактики в период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рекомендация носить маски для личной безопасности не является сигналом для введения масочного режима. Ношение маски в общественных местах - вопрос личной ответственности перед собой и окружающими", - сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления ведомства.

Там также отметили, что во время эпидподъема необходимо чаще мыть руки и использовать антисептики.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что московский Роспотребнадзор рекомендовал гражданам носить маски в общественных местах.