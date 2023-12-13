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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Свет вернули в дома более 80 тыс. жителей Ростовской области

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая Ростовской области удалось восстановить, сообщил в среду губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"В течение ночи энергетики восстановили электроснабжение более 80 тысяч жителей Ростовской области. Около полуночи была восстановлена высоковольтная линия, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая", - написал Голубев.

Он отметил, что на утро в регионе без электричества остаются около 100 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в регионе произошли массовые отключения электроэнергии. По состоянию на 21:00 вторника без электроэнергии оставались более 180 тыс. человек. В частности, в Ростове-на-Дону без света оставались более 10 школ и детсадов.

По данным областного Минздрава, из-за гололеда в травмпункты региона обратились более 300 человек. Кроме того, в Ростове-на-Дону из-за обрывов контактной сети приостановлена работа почти 20 трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Ростовская область Ростов-на-Дону Аксай Александровка
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