Совфед одобрил закон о запрете использования на уроках личных телефонов

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сенаторы РФ проголосовали за закон, запрещающий использование школьниками личных мобильных телефонов во время занятий.

Согласно документу, телефоны можно будет применить только в случае возникновения опасности жизни или здоровью обучающихся или работников образовательной организации.

Как отметила ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, в случае необходимости для образовательных целей будут использоваться школьные гаджеты, а не личные.

Также законом вводится обязательный урок труда (технологии) в начальных и средних классах.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.