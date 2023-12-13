ФАС повысила тарифы аэропорта Минвод на обслуживание авиакомпаний

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба увеличила тарифы на обслуживание авиакомпаний в международном аэропорту "Минеральные Воды". Об этом говорится в приказе ФАС, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сбора за взлет-посадку посадку российских воздушных судов (включая стоянку на аэродроме) установлен в размере 427 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ). На сайте аэропорта указано, что на 15 марта 2023 года ставка сбора составляла 352 рубля. Таким образом, он вырос на 21%.

Сбор за стоянку воздушных судов российских авиакомпаний остался на уровне 5% от сбора за взлет-посадку.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности той же категории воздушных судов вырос на 7,4% с 261 рубля до 388 рублей за тонну максимальной взлетной массы.

Тариф за обеспечение заправки авиационным топливом остался на уровне 1113 рублей за тонну.

Аэропортовые сборы за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов изменились только в части тарифов за стоянку воздушных судов. Приказом ФАС сбор утвержден в размере 15% от сбора за взлет-посадку. Согласно информации на сайте аэропорта, на 20 апреля 2023 года этот сбор составлял 12% от сбора за взлет-посадку.

Размер сбора за взлет-посадку воздушных судов остался на уровне $14,8 за тонну МВМ.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности иностранных воздушных судов утвержден в размере $8 за тонну МВМ, ставка сбора не изменилась.

ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" (входит в холдинг "Новапорт") - крупнейший авиаузел Северо-Кавказского федерального округа.