"Домодедово" в августе повысит для авиакомпаний плату за пользование терминалом

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" в начале августа планирует повысить плату за предоставление терминального комплекса (состоит из сегментов Т1 и Т2) для российских и иностранных авиакомпаний, говорится в материалах предприятия.

При выполнении российскими компаниями внутренних рейсов (с 13 июля обслуживаются только в Т1) тариф вырастет со 170 до 200 рублей за пассажира (+18%). Для зарубежных полетов, обслуживание которых переведено в Т2, ценник вырастет с 350 до 565 рублей (+61%).

Плата за пользование терминалом для иностранных перевозчиков с августа составит $16,5 за пассажира. До ввода в эксплуатацию Т2 она, согласно материалам, составляла $9,5 - то есть тариф будет повышен в 1,7 раза.

Терминал Т2 открылся для обслуживания пассажиров 11 июля. С 13 июля в Т2 были переведены все международные рейсы из Т1. Терминал Т2 строили с 2015 года к Чемпионату мира по футболу 2018 года, "Домодедово" инвестировало в проект более 42 млрд руб.

Как сказано в отчетности "Домодедово" за 2022 год, крупнейшими по объему выручки клиентами аэропорта были российская авиакомпания S7 (9 млрд рублей, доля - 27%), на втором месте - арабская Emirates (3,4 млрд рублей, или 10%), на третьем - "Уральские авиалинии" (3,2 млрд рублей, или 10%).

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт России. В 2022 году он обслужил 21,2 млн человек, что на 15% меньше, чем годом ранее. Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.