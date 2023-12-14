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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В Наро-Фоминском городском округе сбили летевший на Москву беспилотник

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Наро-Фоминском городском округе в ночь на четверг отражена атака украинского беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин добавил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Сергей Собянин Москва ПВО
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