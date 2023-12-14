Еще один БПЛА уничтожен в Наро-Фоминском городском округе

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении силами ПВО в ночь на четверг еще одной попытки пролета украинского дрона к Москве в Наро-Фоминском городском округе.

"Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)," - написал он в своем телеграм-канале.

"Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - добавил Собянин.

Ранее в четверг мэр столицы сообщил об уничтожении в Наро-Фоминском городском округе украинского беспилотника, который также летел на столицу. По его словам, в результате падения обломков дрона разрушений и пострадавших не было.