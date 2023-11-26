Собянин сообщил о пресечении в Раменском городском округе пролета БПЛА к Москве

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны в воскресенье пресекли попытку пролета украинского беспилотника к Москве в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Раменском городском округе)", - написал он в своем телеграм-канале.

"Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - добавил мэр.

Ранее в воскресенье Собянин сообщил об уничтожении в Московской области трех беспилотников, летевших на Москву - в районе Наро-Фоминска, Одинцовском городском округе и городском округе Подольск. Также были сбиты несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявило об уничтожении 11 украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.