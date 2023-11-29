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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил Собянин.

Минобороны РФ позже также сообщило, что украинский дрон уничтожен силами ПВО над территорией Подольского городского округа Московской области. Там заявили, что дрон был сбит в 7:30.

Подольск Москва Сергей Собянин
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