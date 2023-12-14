Средства ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА над Калужской и Московской областями

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства противовоздушной обороны в четверг уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении двух атак украинских беспилотников в Наро-Фоминском городском округе. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении дрона на территории Сухиничского района.