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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Средства ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА над Калужской и Московской областями

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства противовоздушной обороны в четверг уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении двух атак украинских беспилотников в Наро-Фоминском городском округе. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении дрона на территории Сухиничского района.

Минобороны РФ Калужская область Москва
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