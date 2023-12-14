Что случилось этой ночью: четверг, 14 декабря

Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Джо Байдена, силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, оттепель в Москве

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Члены палаты представителей Конгресса США поддержали резолюцию по продолжению расследования в отношении президента Джо Байдена в рамках процесса импичмента. Он назвал расследование "безосновательным политическим трюком".

- Силы ПВО ночью перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей, сообщило Минобороны. Два дрона, летевшие на Москву, были сбиты в Наро-Фоминском городском округе.

- Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых. Ставка находится на максимальном уровне за 22 года. При этом ФРС не меняет ее третье заседание подряд.

- Европейская комиссия планирует инвестировать 680 млн евро в железнодорожный транспорт и возобновляемые источники энергии в странах Западных Балкан, заявила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен.

- Военный кабинет Израиля не будет в настоящее время направлять главу "Моссада" Дэвида Барни в Катар для переговоров о заложниках, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа. Причиной стали внутренние разногласия среди членов кабинета.

- Вслед за снегопадами в конце недели в Москву придет оттепель. Во второй половине дня в воскресенье температура повысится от минус 2 до плюс 3 градусов. Такая погода сохранится в начале следующей недели.