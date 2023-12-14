Суд отменил приговор правозащитнику Орлову за повторную дискредитацию ВС РФ

Олег Орлов в Мосгорсуде Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в четверг отменил приговор правозащитнику, бывшему члену правления ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признано в РФ иноагентом) Олегу Орлову, осужденному за повторную дискредитацию вооруженных сил РФ, материалы возвращены в прокуратуру.

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменил приговор Головинского районного суда и вернула прокуратуре для устранения препятствий уголовное дело в отношении Олега Орлова", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена Орлову без изменений.

Ранее Головинский суд Москвы назначил правозащитнику штраф в 150 тыс. рублей. Орлов был признан виновным в совершении действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, после того, как был дважды привлечен к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Приговор был обжалован и гособвинением, и защитой. Прокуратура просила сначала ужесточить наказание, а затем попросила вернуть дело в прокуратуру в связи с тем, что в деле не установлен мотив преступления. Защита настаивала на оправдании.

Орлов не признает вину.

Претензии следствия к Орлову связаны с публикацией текста в одной из соцсетей. До этого правозащитник дважды привлекался к административной ответственности и был оштрафован за дискредитацию ВС РФ.

Общественным защитником на процессе выступил главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом).