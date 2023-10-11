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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Правозащитник Орлов оштрафован на 150 тысяч рублей за повторную дискредитацию армии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей правозащитника, бывшего члена правления ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признано в России иноагентом) Олега Орлову по делу о повторной дискредитации вооруженных сил России, сообщили в суде.

Орлов признан виновным в совершении действий, направленных на дискредитацию использования ВС России, после того, как лицо было дважды привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (ч. 1 ст. 280.3 УК).

На прениях сторон гособвинитель просил оштрафовать Орлова на 250 тысяч рублей, защита просила его оправдать.

Претензии следствия к Орлову связаны с публикацией текста в одной из социальных сетей. До этого правозащитник дважды привлекался к административной ответственности и был оштрафован за дискредитацию армии.

Вины Орлов не признал.

Дело Орлова рассматривалось в суде с июня. Общественным защитником на процессе выступил главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в России иноагентом).

Дмитрий Муратов Мемориал Головинский суд Олег Орлов
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