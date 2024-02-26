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Для правозащитника Орлова просят почти три года колонии по делу о дискредитации армии

Для правозащитника Орлова просят почти три года колонии по делу о дискредитации армии
Олег Орлов на заседании суда в Москве
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит назначить два года и 11 месяцев колонии общего режима правозащитнику, бывшему члену правления ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признано в РФ иноагентом) Олегу Орлову (признан в РФ иноагентом) по обвинению в повторной дискредитации Вооруженных сил РФ.

Дело Орлова рассматривается в Головинском суде Москвы второй раз.

"В ходе прений сторон государственное обвинение предложило суду назначить Орлову наказание в виде лишения свободы сроком на два года 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде.

Орлову вменяется совершение действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, после того, как лицо было дважды привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, по мотивам вражды и ненависти (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

В 2023 году правозащитник был приговорен к штрафу в 150 тыс. руб. Позднее апелляционный суд по представлению гособвинения вернул дело в прокуратуру в связи с отсутствием в обвинительном заключении мотива преступления. Впоследствии дело было вновь направлено в суд с уточненным обвинением, согласно которому Орлов совершил преступление по мотивам вражды и ненависти к военнослужащим.

Претензии следствия к Орлову связаны с публикацией текста в одной из социальных сетей. До этого правозащитник дважды привлекался к административной ответственности и был оштрафован за дискредитацию ВС РФ.

Орлов не признает вину и настаивает на том, что нельзя преследовать за мнение.

В ходе первого процесса общественным защитником Орлова выступил главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом).

На втором процессе Орлов отказался выступать в свою защиту до стадии последнего слова.

Мемориал Олег Орлов
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