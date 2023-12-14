Путин призвал еще раз проанализировать решение возобновить работу аэропорта Краснодара

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Решение о возобновлении работы аэропорта Краснодара, закрытого с февраля прошлого года, нужно еще раз проанализировать с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается аэропортов, здесь главный критерий - обеспечение безопасности пассажиров. Это абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя он так далеко от зоны боевых действий, такое поручение министерство обороны имеет", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

"Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат, и тогда будем действовать. Но надо посмотреть, еще раз проанализировать", - добавил он.

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря, сообщили "Интерфаксу" в администрации региона в среду. Рейс выполнит авиакомпания "Азимут".

Краснодарский аэропорт - наряду с еще 10 аэропортами юга и центральной части РФ - закрыт из соображений безопасности с февраля прошлого года. Единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи.