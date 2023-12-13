Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря

Фото: Николай Хижняк/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в администрации Кубани.

"По информации министерства транспорта региона, 15 декабря из аэропорта запланирован тестовый рейс, по итогам тестового полета будет принято решение о возможности возобновления полетов из международного аэропорта", - сказал представитель администрации.

Аэропорт Краснодара закрыт из соображений безопасности с февраля прошлого года. В настоящее время единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи.

Также остаются закрытыми аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и ряд аэропортов Центрального федерального округа - Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года его пассажиропоток достиг рекордных 5 млн человек.