Аэропорт Краснодара технически готов к возобновлению работы

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") технически готов к возобновлению полетов, сообщил журналистам управляющий директор аэропорта Дмитрий Кириченко .

"Сегодня аэропорт проводит тренировку технического рейса, все службы работают в штатном режиме. Мы готовы к возможному возобновлению полетов в аэропорт, ожидаем решения авиационных властей", - сказал он.

Он не назвал возможную дату открытия аэропорта, допустив, что будут проведены дополнительные технические полеты.

Вскоре в Краснодаре сел самолет авиакомпании "Азимут", совершавший этот техрейс, передал корреспондент "Интерфакса" из аэропорта. Самолет прибыл из Минеральных Вод.

В Росавиации уточнили, что тестовый рейс без пассажирова запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов. Полет необходим для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.

"Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована", - объяснил через пресс-службу глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По оценке Росавиации, инфраструктура аэропорта поддерживается в рабочем состоянии. Для поддержки аэропорта во время его временного закрытия правительство России при содействии Минтранса выделило в виде субсидий 1,54 млрд рублей.

Ранее в администрации Краснодарского края сообщали, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря. В случае открытия аэропорта, "Аэрофлот" на первом этапе готов выполнять до четырех ежедневных рейсов в/из Москвы в Краснодар. О возможности возобновления рейсов после новогодних праздников, в случае открытия авиаузла, сообщала и авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

14 декабря президент Владимир Путин на "Прямой линии" предложил как следует проанализировать возможность возобновления работы аэропорта Краснодара. Главным критерием для принятия решения он назвал безопасность пассажиров.

Аэропорт Краснодара закрыт из соображений безопасности с февраля 2022 года. Пока единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи. Закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и ряд аэропортов Центрального федерального округа - Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года его пассажиропоток достиг рекордных 5 млн человек.

"Азимут" базируется в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Superjet 100.