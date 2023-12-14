Путин подтвердил позицию о временном характере мер по продаже валютной выручки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Введенные указом президента РФ в октябре требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупными российскими экспортерами временные, отметил Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

"Кстати, указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой (отчасти это и на курс влияет), конечно, он все-таки сыграл свою роль. Это связано с тем, что в прежние годы не нужно было никаких ограничений, потому что мы получали достаточно информации от тех стран, куда идет значительный объем нашего экспорта. Нам было понятно движение капитала. Теперь мы не получаем оттуда информации, они ее для нас закрыли, правительство и ЦБ не видят, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры получают от экспорта. У ЦБ и правительства возникло законное желание посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объемах. В этом смысле элементы определенного контроля указ вводит. Но я исхожу из того, что все нормализуется, это носит временный характер", - сказал он.

В октябре вышел указ президента, а вслед за ним постановление правительства, которыми на полгода, до 30 апреля 2024 года, были введены требования об обязательной репатриации и продажи части валютной выручки. Сам президентский указ, в котором содержится список подпавших под его действие компаний-экспортеров, имеет гриф ДСП и не публикуется. Сообщалось лишь, что в него вошли 43 группы компаний.

В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств, попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Требования распространяются и на дочерние структуры включенных в указ компаний, в том числе и зарегистрированные за рубежом; при этом экспортер может попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов также отмечал, что эти меры временные. "Надеюсь, что те меры, которые были приняты - мы видели, что они дали свой результат, посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация - но уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить", - сказал он, отметив, что финансово-экономический блок правительства в этом "заинтересован полностью".

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также ранее подтвердила позицию Банка России, который настороженно относится к валютным ограничениям (кроме "зеркальных" и связанных с ПОД/ФТ) и настаивает, что они должны быть ограничены по времени.