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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Казахстане всплеск кори связали с последствиями пандемии коронавируса

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане с начала 2023 года выявили 3037 случаев заражения корью, сообщила на брифинге вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова. Она предположила, что это связано с последствиями пандемии.

"Хочу отметить, что данная ситуация характерна не только для Казахстана. Рост заболеваемости корью регистрируется по всему миру, - сказала она. - Это в первую очередь, наверное, связано с непрямыми последствиями ковида".

"В трехлетний период ковида были погрешности в охвате вакцинации детей, подлежащих вакцинации от кори. Это не только у нас, это по всему миру. (...) Неполучение вовремя вакцины против кори - это рост иммунной прослойки, то есть увеличение числа детей, которые могут быть источниками инфекции и могут передавать инфекцию", - объяснила Есмагамбетова.

Кроме того, по ее данным, из 3037 выявленных случаев заражения корью 85% приходится на детей. Из этих детей 70% не были привиты. Родители больше 60% непривитых детей отказались от вакцинации, у еще 20% есть противопоказания против прививок, 20% детей не достигли возраста вакцинации, перечислила главный санврач.

Случаи кори регистрируются во всех регионах, в Алма-Ате - 1101 случай, Жамбылской области - 430 случаев, Алматинской области - 352, Атырауской области - 237, в Астане - 209 и в Шымкенте - 194 случая.

Казахстан Алма-Ата Айжан Есмагамбетова Минздрав
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