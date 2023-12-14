Путин считает, что больше удовольствия приносит дарение, а не получение подарков

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - На вопрос о самом запомнившимся подарке от Деда Мороза президент Владимир Путин сказал, что самый дорогой подарок - это дети, но добавил, что в целом приятнее делать подарки, а не получать их.

Вопрос о новогоднем подарке ему задали на "блице" в ходе "Прямой линии" - большой пресс-конференции.

Президент ответил, что самым ценным подарком считает детей: "Это дети и дети наших детей".



Также он заметил, что дарить подарки даже еще приятнее, чем их получать. "Больше всего нас радуют не те подарки, которые дарят нам, а те подарки, которые дарим мы", сказал он, пошутив, что потом приятно смотреть в зеркало и думать, какой ты молодец.