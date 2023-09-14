Путин подарил Ким Чен Ыну карабин и перчатку от скафандра

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном подарил ему карабин и перчатку от космического скафандра, а в подарок получил карабин северокорейского производства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно обмен подарками был. Мы предпочитаем никогда особо это не публичить. (...) Президент Путин подарил корейскому лидеру - он ему подарил перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего, отечественного, российского производства - высочайшего качества. В свою очередь, также Путин получил подарок - также карабин, сделанный северокорейскими мастерами, от Ким Чен Ына", - сказал Песков журналистам в четверг.

По его словам, "были и другие подарки".

Встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась 13 сентября.