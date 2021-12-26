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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин сказал, что старается сам выбирать подарки внукам на Новый год

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассказал, что сам выбирает подарки своим внукам и планирует по традиции встретить Новый год вместе с близкими.

"Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1) Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, сам ли он выбирает новогодние подарки внукам.

На вопрос, что он будет делать в новогодние праздники, Путин пошутил: "Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать поздравление президента".

Владимир Путин Новый год

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