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Путин подарил лидерам СНГ литературные сборники произведений стран содружества

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на саммите в Бишкеке подарил лидерам стран СНГ сборники современной литературы стран содружества и России.

Среди подарков "Антология современной литературы стран СНГ" в трех томах. В них собраны литературные произведения народов стран СНГ, переведенных на русский язык.

Том "Проза" включает в себя произведения 94 авторов. Это рассказы и фрагменты произведений, написанных за последние 30 лет на всех языках бывшего Советского Союза. Автор предисловия - классик узбекской литературы, прозаик и сценарист Тимур Пулатов.

В том "Поэзия" вошли стихи более чем ста поэтов из стран Содружества. Автором предисловия к этому тому выступил казахский поэт, писатель, дипломат и общественный деятель Олжас Сулейменов.

В том "Современная детская литература стран СНГ" вошли произведения почти ста лучших современных авторов детской литературы. Предисловие к нему написал один из самых популярных авторов для детей на пространстве СНГ - поэт, драматург, сценарист Андрей Усачев.

Кроме того, российский лидер подарил своим коллегам антологию "Современная русская литература" в двух томах и восьми изданиях. Каждый экземпляр антологии переведен на различные языки народов стран СНГ. Сборник позволит познакомиться с произведениями ведущих современных российских авторов на языке оригинала и ощутить звучание текстов в переводе на национальные языки. В том "Современная русская литература. Проза" вошли произведения 48 авторов. Том "Современная русская литература. Поэзия" составили произведения 33 авторов.

Бишкек Владимир Путин СНГ Олжас Сулейменов Тимур Пулатов Андрей Усачев
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