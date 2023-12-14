Путин призвал к проблеме абортов подходить аккуратно, соблюдая права женщин

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе о возможности запрета абортов необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не получилось, как с антиалкогольной кампанией, которая привела к росту смертности от употребления суррогатов; по его мнению, решение вопроса рождаемости лежит в сферах здравоохранения, обращения к традиционным ценностям и поддержки семей.

"Что касается всяких запретов, я в этой связи сейчас вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений этими суррогатами. Здесь в этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже надо действовать очень аккуратно", - сказал Путин в четверг на итоговой пресс-конференции.

Как сообщалось, законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках внесен в Госдуму 13 декабря законодательным собранием Нижегородской области.

По словам президента, ему известна позиция церкви. "Другой позиции у церкви и быть не может, потому что церковь борется за жизнь каждого человека, и у нее есть свое отношение к вопросам абортов, это понятно", - сказал Путин.

В то же время, отметил он, очевидно, что государство было бы заинтересовано для решения демографической проблемы в том, чтобы женщины принимали решение о сохранении жизни ребенка.

"Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться", - подчеркнул президент.

По мнению Путина, решение демографической проблемы лежит, прежде всего, в нескольких областях.

"Первое - это обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых, безусловно, является большая семья. Это воспитание в том смысле, что ребенок - это дар Божий всех, и женщин, и мужчин", - сказал президент.

Также, по его словам, решение проблемы рождаемости "лежит в сфере материального благосостояния".

"Вот мы говорили о первичном звене здравоохранения, но, кроме этого, нужно, безусловно, обратить внимание на женские консультации, надо приводить там все в порядок, там есть, над чем работать. Надо думать о том, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. Над этой стороной дела надо думать", - сказал он.

"И третье. Нужно думать о том, как и дальше работать по поддержке семей с детьми. Это и ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы с точки зрения поддержки семей с детьми", - заключил он.