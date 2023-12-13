В Госдуму внесен законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках внесен в Госдуму.
"Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения", - говорится в документе, внесенном в Госдуму в среду.
Законопроект 510787-8 внесен законодательным собранием Нижегородской области.
В ноябре сообщалось, что частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов. Глава республики Сергей Аксенов назвал решение частных клиник Крыма общественной инициативой.
В июне вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал Минздрав РФ запретить аборты в коммерческих клиниках.