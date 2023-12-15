СКР предложил лишать приобретенного гражданства РФ за любое тяжкое преступление

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет России считает необходимым лишать приобретенного гражданства РФ за совершение любого тяжкого или особо тяжкого преступления или приготовления к совершению таковых.

"Действующее законодательство предусматривает возможность лишения приобретенного гражданства лишь при совершении такими лицами определенного перечня преступлений. В этой связи необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, а не только за отдельные виды преступлений, как это установлено в действующем законе "О гражданстве РФ", - сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

В СКР также отметили, что по указанию председателя ведомства военными следственными органами организовано взаимодействие с военными комиссариатами по вопросу установления лиц, получивших гражданство Российской Федерации и подлежащих призыву на военную службу. "В ходе совместных мероприятий в различных регионах уже выявлены и поставлены на воинский учет десятки иностранных граждан, получивших российское гражданство, но игнорировавших положения действующего законодательства о воинской обязанности", - сообщили в СКР.

Как пояснили в СКР, накануне следственные органы столицы направили в МВД России данные о семи осужденных для решения вопроса о прекращении их российского гражданства.

По данным ведомства, указанные лица совершили такие преступления, как уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, незаконный оборот наркотиков, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Аналогичная практика имеется в Курганской области и других регионах, отметили в СКР.

"СК России всегда выступал за закрепление на законодательном уровне нормы о лишении натурализованных граждан российского гражданства в случаях совершения ими преступлений", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщила, что двое мигрантов, проживающих на территории региона, лишились российского гражданства из-за невыполнения обязанности встать на воинский учет.

13 декабря сообщалось, что в Москве полицейские впервые вынесли решение о прекращении российского гражданства двух приезжих, которые получили паспорта граждан РФ на законных основаниях, но затем были осуждены за преступление в сфере оборота наркотиков.