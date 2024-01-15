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Цены на уран превысили $92 за фунт, достигнув максимальных с 2007 года уровней

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Цены на уран в январе 2024 года продолжили рост и превысили $92 за фунт, достигнув максимальных с конца 2007 года уровней, сообщает Trading Economics.

Рост цен обусловлен растущими признаками высокого спроса на уран и одновременно рисками для предложения. В 2023 году энергокомпании подписали контракты на поставку 160 млн фунтов урана, это максимальные объемы с 2012 года, говорится в сообщении.

Волатильность цен на ископаемое топливо и амбициозные цели по декарбонизации побудили США и еще 20 стран анонсировать планы по утроению атомных мощностей к 2050 года. Большие ставки на атомную энергетику делает Китай, который строит 22 из 58 реакторов в мире. Япония перезапустила проекты по увеличению выработки атомной энергии, а запуск нового атомного реактора в Финляндии стал первым в Европе за 16 лет, отмечает Trading Economics.

Однако эти планы были встречены растущими рисками поставок. Западные энергокомпании продолжали добровольно избегать импорта урана из России, а американские законодатели сделали шаг к полному запрету импорта российского урана (в декабре 2023 года Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России - ИФ), сообщает Trading Economics.

Китай США Финляндия Япония Европа
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