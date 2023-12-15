Песков предупредил о последствиях вступления Украины и Молдавии в ЕС

Подобные новые члены союза могут дестабилизировать его, заявил представитель Кремля

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политизированным решение Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС; по его словам, вступление этих стран в ЕС может дестабилизировать союз.

"ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики. Поэтому, конечно, понятно, что это абсолютно политизированное решение и желание ЕС демонстрировать таким образом поддержку этих стран", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Безусловно, подобные новые члены фактически могут дестабилизировать ЕС", - подчеркнул он.

"У ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления. В настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствуют", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что "переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями". "Конечно, поскольку мы с ЕС живем на одном европейском континенте, нам это небезынтересно. Мы внимательно за этим наблюдаем", - заключил он.

Представителя Кремля также попросили прокомментировать и предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. В ответ он заявил, что ранее сказанные им слова распространяются и на этот случай.

"Это, конечно, абсолютно суверенные дела и Грузии, и Украины, и Молдовы, но здесь сразу видна политизированность этого решения, потому что если идти строго из соображений практичности и прагматичных соображений, и необходимости соответствия критериям, то об этом говорить не приходится", - добавил Песков.

По его словам, "здесь торчат уши желания продемонстрировать политическую волю даже, может, в ущерб очень сложной структуре ЕС".

"К нашему сожалению, каждый раз это желание продемонстрировать такую политическую волю во многом делается исходя из желания еще больше досадить России и антагонизировать эти страны по отношению к России", - сказал представитель Кремля.

В минувший четверг страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры об их вступлении в ЕС, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Он добавил, что ЕС также предоставил Грузии статус страны-кандидата на вступление в союз.