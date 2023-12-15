Санду назвала успехом решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Принятое Европейским советом решение начать переговоры о вступлении Молдавии в Европейский союз успехом выбора граждан в пользу демократии и процветания, заявила президент Майя Санду.

"27 глав государств и правительств Европейского союза сказали "да" нашей стране, они сказали "да" нашему европейскому будущему. Это новая страница нашей истории. Два года назад никто не мог предположить, что в 2023 году Европейская комиссия предложит начать переговоры о вступлении с Молдавией. Это успех всех тех, кто выбирает демократию и процветание, кто настойчиво и терпеливо трудится, кто ходил голосовать, протестовал за свободу и никогда не переставал верить, что Молдавия достойна большего. Мы европейцы, и это признает весь ЕС", - заявила Санду в четверг в видеообращении вместе с председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном.

Гросу и Речан назвали голосование историческим моментом для Молдавии, отмечая самый важный шаг на пути к вступлению страны в Европейский союз. Гросу назвал решение Евросовета "победой граждан, выбравших европейский путь".

Лидеры Евросоюза через соцсети Молдавию и Украину с решением Евросовета о начале переговоров о вступлении в ЕС. Свои поздравления высказали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Метсола, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также канцлер Германии Олаф Шольц.

14 декабря Европейский совет решил начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС. Решение было принято после того, как 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза начать переговоры о вступлении Молдавии. За это решение проголосовали лидеры 26 стран ЕС. В момент голосования в зале не было премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Таким образом, решение принято единогласно.