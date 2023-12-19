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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Эрдоган заявил, что процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС застопорится

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что переговоры Украины и Молдавии с ЕС о вступлении в Евросоюз затянутся на неопределенное время, как это случилось с его собственной страной.

"Получение статуса кандидата в ЕС не означает, что они станут членами союза. Начнется процесс, и он тоже зайдет в тупик", - приводят западные СМИ слова Эрдогана.

"Ни одна из этих стран не Турция", - сказал он, пояснив, что "стратегический и экономический" потенциал Турции, являющейся кандидатом на вступление в ЕС с 2005 года, давал ей право присоединиться к Евросоюзу, однако этому помешали политические препятствия.

Эрдоган подчеркнул, что Турция больше соответствует критериям вступления в Евросоюз, нежели некоторые страны, уже состоящие в ЕС, но Анкару годами заставляли ждать. "ЕС нужно сейчас отказаться от этой ошибки", - подчеркнул президент.

14 декабря страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС.

В феврале 2022 года Украина подала заявку на членство в Евросоюзе. В июне того же года совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз. В июне 2022 года Молдавия также получила статус кандидата на вступление.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция ЕС
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