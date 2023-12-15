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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Выпущен под залог глава фирмы, охранявшей брянскую школу, где произошла стрельба

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Брянский областной суд в пятницу изменил меру пресечения директору ООО "Частная охранная организация (ЧОО) "Агентство Экскалибур" Сергею Поддубному по делу о стрельбе в гимназии №5, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

"Мера пресечения изменена на залог в 1,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Советский суд Брянска 9 декабря арестовал Поддубного на два месяца.

Фигурант обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ). Следователи полагают, что Поддубный, являясь генеральным директором "ЧОО Агентство Экскалибур" не обеспечил охрану помещений учебного заведения.

Ранее в пятницу сообщалось, что замдиректора гимназии №5 Ларисе Католиковой изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

7 декабря одна из учениц принесла в здание брянской гимназии N5 огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась. По данным полиции, девочка взяла оружие у своего отца.

Хроника 03 февраля 2014 года – 15 декабря 2023 годаНападения в школах и вузах
Брянск
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