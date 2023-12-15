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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Изменена мера пресечения замдиректора брянской гимназии, где произошла стрельба

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Брянский областной суд в пятницу изменил меру пресечения заместителю директора гимназии №5, где ученица открыла стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

Ларисе Католиковой домашний арест заменили на запрет определенных действий, сказал собеседник агентства.

Советский районный суд Брянска 10 декабря отправил замдиректора гимназии Ларису Католикову под домашний арест до 7 февраля.

7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание образовательного учреждения огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась. По данным полиции, девочка взяла оружие у своего отца.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска.

В ходе проверки прокуроры установили, что несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа в гимназию был убран.

Брянск
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