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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Почти 650 машин выехали из России в Финляндию через открытую на день границу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сотни легковых и грузовых автомобилей пересекли границу России и Финляндии через открывшиеся 14 декабря два пункта пропуска в Ленинградской области и Карелии, следует из данных на сайте Федеральной таможенной службы России.

С 00:00 14 декабря до 06:00 15 декабря таможенники пункта пропуска Торфяновка в Ленинградской области оформили 547 въезжающих в Россию легковых автомобилей и 48 грузовых. Выехали в Финляндию 344 легковушки и 67 грузовиков.

В пункте попуска Вяртсиля в Карелии за это время оформлено 273 легковых машины, въезжающих в Россию (грузовых не было). В Финляндию выпустили 237 легковушек и один грузовой автомобиль.

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. 14 декабря два перехода из восьми были открыты, однако уже к концу дня финское МВД сообщила об их закрытии с пятницы до 14 января из-за прибывающих к границе просителей убежища.

РФ Финляндия
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