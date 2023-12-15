Более 1,7 тыс. человек пересекли границу с Финляндией в Карелии за последние два дня

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - С момента открытия и до закрытия границы с Финляндией КПП Вяртсиля/Ниирала пропустил свыше 1,7 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Карельской таможни.

"С 09:00 14 декабря до 21:00 15 декабря через МАПП Вяртсиля проследовало более 1,7 тыс. физлиц, 802 из которых выехали из России, 910 - въехали", - говорится в сообщении.

Кроме того, за два дня через КПП проехали 24 грузовика, 23 из которых въехали в Россию, а также свыше 1,1 тыс. машин, из них прибыли из Финляндии - 544.

По данным таможни, большая часть физлиц, машин и грузовиков за последние два дня пришлась на 15 декабря. В пятницу через КПП проследовало 977 человек, 23 грузовика и 628 легковых автомобилей.

Как сообщалось, 15 декабря очередей на КПП в Карелии на границе с Финляндией не было. Пункт в Вяртсиля продолжает работать в штатном режиме: ежедневно с 09:00 до 21:00.

Финляндия закрыла в ноябре все восемь пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. 14 декабря два из восьми КПП (Ваалимаа/Торфяновка рядом с Ленобластью и Ниирала/Вяртсиля вблизи Карелии) открыли, но к концу дня финское МВД сообщило об их закрытии с 15 декабря до 14 января.