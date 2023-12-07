ЦБ допустил ограничения на ускоренную распродажу пришедших на биржу квазироссийских акций

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Банк России допускает возможность введения ограничений на ускоренную продажу акций перерегистрировавшихся в РФ бывших квазироссийских компаний после допуска всех их ценных бумаг к биржевым торгам. Такая опция может быть использована в случае возникновения рисков финансовой стабильности. Об этом говорится в опубликованном Обзоре рисков финансовых рынков.

Ранее ЦБ РФ сообщал о "существенной разнице" между стоимостью депозитарных расписок квазироссийских компаний на биржевом и внебиржевом рынках: величина дисконта при заключении внебиржевых сделок с квазироссийскими бумагами может достигать 50%.

"Совокупный объем квазироссийских акций и депозитарных расписок составляет около 5 трлн руб., из которых в российском контуре, по данным отчетности на 1 сентября 2023 г. учитывается бумаг на сумму около 1 трлн рублей. Таким образом, 80% совокупного объема остается в иностранном контуре, потенциально может быть переведено в российскую инфраструктуру и обращаться на внебиржевом рынке", - говорится в обзоре.

ЦБ допускает, что после перерегистрации квазироссийских компаний в РФ и конвертации их существующих депозитарных расписок в акции существует потенциальная возможность снижения котировок их ценных бумаг. "Переток таких ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржевой рынок может вызвать волатильность их рыночных цен из-за роста предложения и отсутствия на текущий момент ограничений в обороте заведенных в российский контур ценных бумаг", - отмечает регулятор.

Однако ЦБ РФ не ожидает, что эти риски будут существенными, поскольку процессы редомициляции растянуты во времени и не будут одновременны и одинаковы для всех эмитентов.

Тем не менее Банк России предупреждает, что "в случае возникновения рисков, угрожающих финансовой стабильности" может использовать инструменты, позволяющие регулировать данную ситуацию, по аналогии с ранее используемыми ограничениями при расконвертации депозитарных расписок в российские акции.

Весной 2022 года Банк России ограничивал возможности для ускоренной распродажи акций российских компаний, которые инвесторы получили в результате расконвертации депозитарных расписок. Тогда регулятор поручил депозитариям осуществлять обособленный учет таких акций и ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества.