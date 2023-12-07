Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

ЦБ допустил ограничения на ускоренную распродажу пришедших на биржу квазироссийских акций

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Банк России допускает возможность введения ограничений на ускоренную продажу акций перерегистрировавшихся в РФ бывших квазироссийских компаний после допуска всех их ценных бумаг к биржевым торгам. Такая опция может быть использована в случае возникновения рисков финансовой стабильности. Об этом говорится в опубликованном Обзоре рисков финансовых рынков.

Ранее ЦБ РФ сообщал о "существенной разнице" между стоимостью депозитарных расписок квазироссийских компаний на биржевом и внебиржевом рынках: величина дисконта при заключении внебиржевых сделок с квазироссийскими бумагами может достигать 50%.

"Совокупный объем квазироссийских акций и депозитарных расписок составляет около 5 трлн руб., из которых в российском контуре, по данным отчетности на 1 сентября 2023 г. учитывается бумаг на сумму около 1 трлн рублей. Таким образом, 80% совокупного объема остается в иностранном контуре, потенциально может быть переведено в российскую инфраструктуру и обращаться на внебиржевом рынке", - говорится в обзоре.

ЦБ допускает, что после перерегистрации квазироссийских компаний в РФ и конвертации их существующих депозитарных расписок в акции существует потенциальная возможность снижения котировок их ценных бумаг. "Переток таких ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржевой рынок может вызвать волатильность их рыночных цен из-за роста предложения и отсутствия на текущий момент ограничений в обороте заведенных в российский контур ценных бумаг", - отмечает регулятор.

Однако ЦБ РФ не ожидает, что эти риски будут существенными, поскольку процессы редомициляции растянуты во времени и не будут одновременны и одинаковы для всех эмитентов.

Тем не менее Банк России предупреждает, что "в случае возникновения рисков, угрожающих финансовой стабильности" может использовать инструменты, позволяющие регулировать данную ситуацию, по аналогии с ранее используемыми ограничениями при расконвертации депозитарных расписок в российские акции.

Весной 2022 года Банк России ограничивал возможности для ускоренной распродажи акций российских компаний, которые инвесторы получили в результате расконвертации депозитарных расписок. Тогда регулятор поручил депозитариям осуществлять обособленный учет таких акций и ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры в I кв. представит стратегию "Почты России", затем определит меры поддержки

ВТБ предоставил ОСК бридж-кредит в ноябре-декабре

Минпромторг ждет от ритейла дальнейшего сдерживания цен на продукты

Силуанов пообещал постепенную отмену валютных ограничений

Решетников заявил, что рост цен в России не является критическим

Решетников заявил, что рост цен в России не является критическим

Президент РФ охарактеризовал состояние финансовой системы России как здоровое

Президент РФ охарактеризовал состояние финансовой системы России как здоровое

Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году может составить не менее 3,5%

Россия за 10 месяцев удвоила импорт сигарет

Бывший завод Volvo официально запустит производство в ближайшие дни

Бывший завод Volvo официально запустит производство в ближайшие дни
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });